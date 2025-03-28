رعد: واهم من يفترض ان المقاومة قد أصبحت من الماضي

شدد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد على أن “المقاومة تدين بشدة العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت وكل لبنان”، ولفت الى ان “المقاومة التي وافقت على اعلان وقف اطلاق النار ملتزمة به وعلى الدولة ان تقوم بواجبها في ردع العدو”.

وقال رعد في كلمة له خلال احتفال السفارة الإيرانية بمناسبة “يوم القدس العالمي” يوم الجمعة إن “المقاومة تدعو الحكومة الى تعزيز التضامن الوطني ضد العدو الصهيوني”، واوضح ان “الحكومات هي التي تصبح من الماضي، أما المعادلات التي يرسمها الشهداء فتخلد الى ما بعد التاريخ”.

وأشار رعد الى ان “العدو هو من يشن العدوان ويواصل الاحتلال والدولة وحدها لا تملك القدرة على الدفاع عن البلد وحمايته”، ولفت إلى أن “من تسوقه أوهامه لافتراض ان المقاومة قد أصبحت من الماضي عليه ان يحذر سكرة السلطة المؤقتة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام