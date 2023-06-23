ضعون: النكد السياسي ومنطق التحدي هما من يعرقلان الإستحقاق الرئاسي، ولا حلّ للإنقاذ إلّا بالحوار والتفاهم

أكد مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله الحاج علي ضعون أننا”أمام محطات حساسة جداً في البلد وأمام مرحلة مفصلية مهمة جداً لذا المدخل الطبيعي لإنقاذ وإصلاح البلد هو إنتخاب رئيس للجمهورية من دون اعتماد منطق التحدي والنكد السياسي الذي يمنع انتخاب الرئيس”.

وتابع ضعون :” الحل الحقيقي هو بالذهاب إلى الحوار والتعاون لنتفاهم على رئيس قادر على خدمة لبنان ومهمته ليست في تنفيذ أجندات خارجية ، بل أن يكون حاضراً لأن يجمع اللبنانيين ليُقدّم لهم خطة إقتصادية وإصلاحية تُساهم في إنقاذ البلد”.

كلام ضعون جاء خلال حفلٍ نظّمه القسم الإجتماعي في منطقة جبل عامل الثانية لتكريم لجان التكافل الإجتماعي في المنطقة وشارك فيه مسؤول القسم الإجتماعي عباس فخر الدين وشخصيات وفعاليات والمكرّمين والمكرّمات

وأشار ضعون إلى أنّ منطق التحدّي لا زال قائماً وموجوداً ويبدو إذا استمر الطرف الآخر بهذه الطريقة فإنهم يؤخرون انتخاب الرئيس وهذا ليس لمصلحة لبنان واللبنانيين ، وأضاف : يجب أن نكون حاضرين لمواجهة التحدي القائم لنستمر بحفظ الأهالي وخدمتهم .

ولفت إلى أنّ الحصار لا زال موجوداً وسنبقى في ساحات وميادين الخدمة المجتمعية لنحفظ أهلنا وناسنا وأكد على أنّ حماية البلد وتحرير الأرض هو تأكيد على أهمية المعادلة الذهبية “الجيش والشعب والمقاومة ” التي تحمي نفطنا وغازنا وأرضنا وكرامتنا وعزتنا .

المصدر: موقع المنار