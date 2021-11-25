ضعون: أميركا تسعى إلى تغيير الأكثرية النيابية في لبنان.. وقوة المقاومة تمنع “اسرائيل” من الاعتداء على لبنان

أكد مسؤول منطقة الجنوب الثانية في حزب الله الحاج علي ضعون أنّ “حزب الله ثبّت معادلة الردع، ولولا قوّة المقاومة وسلاحها لرأينا الإعتداءات الإسرائيلية برًا وبحرًا وجوًّا”، لافتاً إلى أن “ما يمنع الإسرائيلي اليوم من الإعتداء على لبنان هو المقاومة وسلاحها، ومن يحفظ الحدود اللبنانية وحقّ لبنان بالنفط والغاز والمياه وكرامة وعزّة لبنان هو قدرة المقاومة وسلاحُها وقوّتها”.

وخلال لقاء نظمه حزب الله للهيئات النسائية في حسينية مدينة النبطية، أعلن ضعون أنّ “العدو الإسرائيلي يعلم جيّدًا أنّ أيّ إعتداء على لبنان هناك ردٌّ مباشر من المقاومة عليه”، متابعاً أن “محور المقاومة يتقدّم والإنتصارات موجودة وقائمة، والحرب مع محور الشّر مستمرة ولن تقف إلّا بإزالة العدو الإسرائيلي من الوجود وعودة فلسطين والقدس الشريف الى الشّعب الفلسطيني”.

وأشار ضعون إلى أنه “رغم كلّ التحديات والصعوبات والحصار الذي فُرِض على المقاومة باءت كلّ محاولتهم بالفشل”، موضحاً أن “أميركا تسعى وكلّ أدواتها في المنطقة، ومن مدخل الإنتخابات النيابية القادمة العمل على الضّغط أكثر بكل الأساليب التي اعتمدت سابقًا لتغيير الأكثرية النيابية في لبنان لكي يتحكّموا بالمجلس النيابي والحكومة ورئاسة الجمهورية ويأتون بفريقٍ لمواجهة ومقاتلة حزب الله، وبدأت تقديم أوراق الإعتماد من قبل البعض”.

المصدر: موقع المنار