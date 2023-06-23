المفوضية الأوروبية تقر بصعوبة مواصلة فرض العقوبات ضد روسيا

أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بصعوبة مواصلة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات ضد روسيا.

وقالت فوندرلاين لصحيفة “إل موندو” الإسبانية: “لقد وافقنا للتو على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لكن من الصعب مواصلة فرض هذه العقوبات”.

وأضافت: “الصين تلعب دورا بارزا في جهود السلام بصفتها عضوا في مجلس الأمن الدولي، ولديها أيضا مصلحة وقدرة على ممارسة نفوذها على روسيا”.

وتابعت “نحن جميعا نريد السلام. في الاتحاد الأوروبي، نعمل وفقا لمبدأ لا شيء بخصوص أوكرانيا بدون أوكرانيا. في الوقت نفسه هناك مقترحات، ونحن نعمل عليها. لقد قدمت أوكرانيا صيغة سلام من 10 نقاط، ونحن نؤيدها… وقف إطلاق النار ليس ضمانة كافية”.

المصدر: وكالات