انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية التي تبحث في جدول أعمال مؤلف من 35 بنداً – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2023 - 14:08

انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية التي تبحث في جدول أعمال مؤلف من 35 بنداً

منذ 3 ساعة 21 June، 2023
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