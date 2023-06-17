الوزير بيرم في معرض “صناعتي”: زخم من المواهب يستحق أن يسلط الضوء عليه

أكد وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم خلال زيارته المعرض الصناعي الاول “صناعتي”، ان هناك “زخما من المواهب يستحق ان يسلط الضوء عليه يحمل شعار فخر الصناعة اللبنانية”.

وقد شرع المعرض ابوابه، في يومه الثاني، أمام صناعييه وزواره الذين أتوا اليه من مختلف المناطق لكي يجولوا بين ارجائه، مفتخرين بأبناء الوطن حاملين شعار “صنع في لبنان”، ومن بين الحضور كان لوفد من وزارة الصناعة لمسة خاصة ورئيس اتحاد نقابة المهندسين المهندس عارف ياسين اضافة الى الملحق الايراني ووفد من جمعية الثناء والعطاء ممثلة برئيستها ووفد نسائي من سوريا إضافة الى بعض الفعاليات والشخصيات والزوار .

وأعلن بيرم ان منظمة العمل الدولية وافقت على طلبه تغطية دورات التدريب المهني العالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي من خلال ندوة خاصة به، نظمت داخل المعرض وايضا أقيم منتدى بعنوان “القطاع الصناعي فرص النمو والتحديات التوجه شرقا”، وحاضر فيها المستشار التجاري في سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم محمد رضا زاده عن التعاون وتنشيط التبادل التجاري ورفع مستوى العلاقات التجارية، رئيس مصلحة الترخيص الصناعية بالإنابة المهندس علي شحيمي ممثلا وزير الصناعة ورئيس الجمعية اللبنانية للمعارض والأسواق ورئيس قسم التنمية الاقتصادية والسكان _ الجامعة اللبنانية الدكتور علي زعيتر.

يستمر المعرض لغاية نهار الأحد في 18 من الحالي من الثانية بعد الظهر حتى 10 مساء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام