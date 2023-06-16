الخط الساخن | 73 مليار ليرة وأكثر من 4 ملايين دولار.. تقديمات حزب الله الصحّية في البقاع عام 2022

في حوار خاص للخط الساخن ضمن البرنامج الصباحي نهار جديد على قناة المنار، تحدّث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي المقداد عن واقع منطقة البقاع الصحّي وحجم الكارثة التي كانت تتهدّد أهلها لو لم يتصدَّ حزب الله لهذا الملف بكل الإمكانيات.

خلال التقرير الذي عرض في الحلقة، وصّفت مسؤولة دائرة البرامج والإرشاد الصحّي في الهيئة الصحّية الدكتورة جاهدة عبيد، الجهود التي بذلت في مختلف الملفات كالأدوية والإستشفاء وأزمة الكوليرا، كما والزلازل التي تعرّض لها لبنان، وتحدّث الأهالي أيضا عن التسهيلات والخدمات التي تقدّمها مراكز الهيئة الصحّية.

في التقرير أيضا، أثنى مدير مستشفى بعلبك الحكومي على تقديمات حزب الله، التي كفلت استمرارية المستشفى، كما وغطّت نسبة كبيرة من فواتير استشفاء 90 بالمئة من المرضى. وعبّر ناشط اجتماعي من سرعين التحتا، عن امتنانه لما قدّمه حزب الله لأهل البلدة. وعدد مسؤول الدفاع المدني في البقاع علي ناصر الدين الملفات التي يعمل عليها الدفاع المدني، الذي يقوم على 80 موظّف و800 متطوّع ومتطوّعة.

النائب المقداد شرح بالأرقام، كيف دعم حزب الله المستشفيات الحكومية بالمحروقات وبالمساعدات للموظّفين، كما وعدد العمليات الجراحية التي تمّت تغطيتها لمن لا يقدر على تأمين التكلفة وذلك عبر مكتب الأمانة.

توقّف الدكتور المقداد على إنجازات وجهود الدفاع المدني الذي قدّم عملا جبّارا في مرحلة كورونا من تغسيل الموتى ودفنهم، نقل المرضى، توزيع قناني الأوكسجين على مرضى كورونا ما سد ثغرة كبيرة في نقص الأسرّة في المستشفيات.

ولفت المقداد الى الزيارات الميدانية الى البيوت التي بلغت حوالى 9400 زيارة. ووفق الإحصائيات بحوزته تابع الدفاع المدني على مدى سنة وثلاثة أشهر 8544 حالة وبلغت الكلفة التشغيلية لهذا العمل 201000 دولار. أما المستلزمات الطبّية والإعارات فاستهدفت 1991 حالة ما وفّر 94167 دولار من قيمة الفواتير.

وفق الإحصاء الدقيق بلغت قيمة المساعدات الصحّية التي قدّمت عبر الملف الإجتماعي 1,740,000,000 ل.ل وعبر القطاعات 7,613,000,000 ل.ل أما الكفالات الصحّية عبر مكتب التكافل الإجتماعي التابع للأمانة العامة فبلغت 100,886 دولار و أكثر من 30 مليار ليرة وقد استهدفت 1098 حالة.

وفيما يخص مستشفيات حزب الله فقد بلغ عدد الحالات التي تلقّت حسومات تصل الى 30 % على الفاتورة الإستشفائية في مستشفى البتول 23980 حالة أما في مستشفى دار الحكمة فبلغت 38983 حالة.

ذكر النائب المقداد أن مكتب المنطقة في حزب الله أيضا تكفّل بتأمين أدوية أمراض مستعصية ل 1500 حالة بقيمة مليار و125 مليون ليرة لبنانية إضافة الى المساعدات التي حصلت عليها المستشفيات لضمان استمراريتها وبلغت 430 ألف دولار ومليار و102 مليون ليرة لبنانية. وأكّد المقداد على أنّ هذه المساعدات طالت مختلف المناطق دون تمييز.

بحسب المقداد فإنّ حزب الله حتّى تدخّل في إيصال الدواء من الكرنتينا الى المرضى في البقاع على مدى سنتين وفيما يخص الأدوية المقطوعة لفت الدكتور الى خطوة زير الصحة في تسريع تسجيل الدواء الإيراني بعد إطّلاعه على إثباتات حول عالميته.

أخيرا أشار عضو لجنة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي المقداد الى افتتاح ثلاثة مراكز للهيئة الصحّية جديدة في البقاع كما الى القرار بتكثيف عمل العيادات النقالة التي تقصد القرى النائية حاملة معها أطبّاء وممرضين وأدوية.

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المصدر: قناة المنار