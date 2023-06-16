الشيخ البغدادي من قم: إيران هي الرقم الصعب في قرارات المنطقة

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي ان “الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما تُمثّل من رأس الهرم في محور المقاومة بات من الصعب جداً تجاهل دورها وموقعها الريادي فيما يتعلق بالمصالح الإستراتيجية للخليج الفارسي ولشؤون المنطقة”.

وأضاف الشيخ البغدادي – في افتتاحية المؤتمر الفكري حول شخصية العالم المفكر والفيلسوف الشيخ محمد تقي مصباح يزدي الذي انعقد في مدينة قم المقدسة-* “أنّ الشيخ مصباح كان امتداداً للشيخ الشهيد مطهري والفيلسوف السيد محمد حسين الطباطبائي بما يُمثلان من نهجٍ فكري تتطلع إليه كلّ الأجيال القادمة، التي تبحث عن تحقيق سعادتها في الدنيا والآخرة”.

وتابع الشيخ البغدادي “ما جرى بالأمس في لبنان من محاولة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية كان واضحاً لكل المخلصين والمطلعين بأنّ القوى في لبنان عليها أن تتأكد من عدم إمكانية انتخاب رئيس خارج التفاهم المبني على مصالح البلد وضمن سياق المتغيرات الإقليمية والدولية، وأيّ تعنّت لا يقدّم ولا يؤخّر، فقط يُزعج الناس على الصعيد الإقتصادي ويؤخّر إنجاز ملف النازحين السوريين، لذا نحن ننصح بعدم الرهان على الخارج فالوقت لايسير في صالحهم”.

المصدر: بريد الموقع