الشيخ البغدادي: الإستقلال الحقيقي هو التحرير الذي أنجزته المقاومة والسيادة لا تتحقق بالتبعية للخارج

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي “أنّ المشكلة مع البعض أنّهم يُريدون التبعية المطلقة للخارج التي تُحقق لهم من وجهة نظرهم الإمتيازات والمصالح الخاصة حتى ولو كانت على حساب الشعب اللبناني ومصالح الوطن، ولديهم أجندات خارجية يعملون على تنفيذها طبق المراحل المرسومة لهم، وهؤلاء لم يروا يوماً أنّ المقاومة هي من جلبت التحرير الحقيقي والسيادة المنشودة، وهذا واقعٌ لاينكره إلا من لم يؤمن بها في أيّ يوم من الأيام حتى لو سكت عن خوف أو مصلحة”.

وأضاف الشيخ البغدادي: “هناك من لا يزال يصرّ على أنّ جبهة الإسناد هي سبب الحرب على لبنان وغير مستعد لأن يرى ما جرى في غزة من تدمير شبه كامل وقتل وجرح عشرات الآلاف والتجويع وجلب الأساطيل والمؤازرة الأمريكية، مضافاً للعدوان على لبنان، ومؤخراً الحرب الهمجية على سوريا واستباحتها والعالم يتفرّج دون أن يحرّك أحدٌ ساكناً، فضربوا بعرض الحائط كل العهود والمواثيق الدولية سيما ميثاق الأمم المتحدة ولم نسمع من يعترض”.

وختم سماحته: “الحق مع ذلك الشهيد الراحل السيد حسن نصر الله عندما قال: “هذا عالم لا يفهم إلاّ بالقوة”؛ لأنّ الإحتلالات لم تنجلِ يوماً بالتفاهم وبالمرجعية الدولية، وعندما كنا نقول للناس أنّ المرجعية الدولية منحازةٌ بالكامل لإسرائيل وأن ل ابديل عن المقاومة التي وحدها تُرغم العدو على الإنسحاب ومنعه من العدوان، كان البعض يُغرّد في مكانٍ آخر، لذا علينا أن نُدرك أن لا حماية لبلدنا ولا عزة لشعبه إلا بالمقاومة، فهي قوة لبنان التي تمنحه العزّة والمِنعة وتمنع عنه التطبيع والتوطين”.

المصدر: موقع المنار