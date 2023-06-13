وزارة الصحة الفلسطينية: إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤكد عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في موعدها المحدد يوم غد الاربعاء
الرئيس بري: حالة واحدة فقط يمكن فيها أن أقبل بتأجيل الجلسة إذا طلب مني غبطة البطريرك والأفرقاء المعنيون هذا التأجيل
كتلة التنمية والتحرير تحذر من مخاطر محاولات البعض تحويل الاستحقاق الرئاسي الى محطة للتخندق خلف محاور الانقسام المذهبي
تكتل التوافق الوطني يستعرض مع الرئيس بري في عين التينة الأجواء السياسية التي تسبق جلسة انتخاب رئيس للجمهورية
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض يدعو إلى الحوار والتوافق واللجوء إلى ما يسهّل الاستحقاق الرئاسيّ
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: نصرّ على البعض أن ينتبه لنتائج اللعبة الخطيرة غدا لأنّ القضية قضية بلد وميثاقية
النائب فيصل كرامي: مجزرة إهدن محطة سوداء في تاريخ لبنان وهي عملية إرهابية همجية تحاكي عمليات الإبادة للعصابات الصهيونية
مدير الأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري: ما حصل مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد عمل قانوني يقع تحت صلاحياتنا
البيسري: الكيان الإسرائيلي بالنسبة للبنان عدوّ ومن يرد التطبيع فليعلن موقفه وعدم اعتماد المزايدات الإعلامية والشعبوية
الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفنزويلا توقعان 19 وثيقة للتعاون الثنائي في كاراكاس بحضور الرئيسين الإيراني والفنزويلي
الرئيس الإيراني يؤكد أن العلاقات بين إيران وفنزويلا استراتيجية ويشيد بمقاومة الشعب الفنزويلي لمخططات السيطرة على ثرواته
وزير الخارجية الإيراني: زيارة الرئيس الإيراني الى كاراكاس تأتي في إطار الدبلوماسية والسياسة الخارجية المتوازنة للحكومة
مراسل المنار: استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس
المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوة صهيونية اقتحمت جنين فجر اليوم وتخوض معها اشتباكات عنيفة
مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عسكر القديم شرق نابلس
إعلام العدو: إصابة مستوطن و3 جنود في عملية إطلاق نار تجاه شاحنة إسرائيلية قرب معبر الريحان قرب جنين
وزارة الأسرى: الأسرى يغلقون الأقسام جزئيا ويعطلون الحياة داخل السجون احتجاجا على الممارسات بحق المرضى منهم
إصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال المطاطي وأضرار بمحرك مركبه خلال عمله في عرض بحر غزة
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة ويؤكدان مواصلة التعاون المتبادل
القيادة المركزية الأميركية: إصابة 22 عسكريا بجروح متفاوتة إثر تعرّض طائرة هليكوبتر لحادث في شمال شرق سوريا الأحد الماضي
القوات الروسية تتصدى لهجوم القوات الأوكرانية على عدد من محاور دونيتسك وتؤكد إلحاق خسائر كبيرة بالمهاجمين وتدمر دباباتهم
الدفاع الروسية: قواتنا استحوذت على دبابات ليوبارد ومدرعات برادلي تركها جنود أوكران عقب انسحابهم من مواقعهم بزابوروجيه
رئيس بيلاروسيا: لن نتردد في استخدام الأسلحة النووية الروسية في حال تعرض بيلاروسيا لأي عدوان
وزارة الصحة الفلسطينية: إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة في نابلس
منذ 2 ساعة
13 June، 2023
عاجل
مخيم بلاطة
نابلس
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