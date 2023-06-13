وزارة الصحة الفلسطينية: إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2023 - 16:20

وزارة الصحة الفلسطينية: إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة في نابلس

منذ 2 ساعة 13 June، 2023
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