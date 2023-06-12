ميقاتي: على الأمم المتحدة الضغط على “إسرائيل” لوقف خرقها للسيادة اللبنانية

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي “التزام لبنان بمندرجات القرار الدولي الرقم 1701 والتنسيق بين الجيش وقوات اليونيفيل للحفاظ على الاستقرار في الجنوب وعلى طول الحدود اللبنانية”.

وطالب ميقاتي الاثنين “الامم المتحدة بالضغط على اسرائيل لوقف خروقها المتكررة للخط الازرق وللسيادة اللبنانية، وايضا بوقف الاشغال ضمن الاراضي اللبنانية، لان هذا الامر يتسبب بتوترات خطيرة”، وأكد “تمسك لبنان بحقه في استعادة اراضيه المحتلة وعدم التفريط بها”.

وكان رئيس الحكومة، اجتمع في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، مع القائد العام للقوة الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان(اليونيفيل) الجنرال ارولدو لازارو.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام