مصلحة الليطاني: ازالة السدود والممرات الصخرية من مجرى النهر واعادة مجراه الى طبيعته – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2023 - 15:38

مصلحة الليطاني: ازالة السدود والممرات الصخرية من مجرى النهر واعادة مجراه الى طبيعته

منذ 42 mins 31 May، 2023
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
لبنان

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان لها انها باشرت بأشغال إزالة السدود والممرات الصخرية من مجرى النهر وإعادة مجرى النهر الى طبيعته في بلدة صير الغربية الجنوبية.

وقال البيان “بناء على وثيقة معلومات من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة المعلومات حول قيام عدد من اصحاب الاستراحات في صير الغربية على اقامة سدود صخرية و تعديل في مستوى عمق النهر و اقامة ممر صخري في مجرى النهر محاذ للاستراحات، باشرت باشغال ازالة السدود والممرات الصخرية من مجرى النهر واعادة مجرى النهر الى طبيعته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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