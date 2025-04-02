مصلحة الليطاني: قطع مياه الري عن كامل مشروع صيدا – جزين بسبب عطل طارئ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 2 2025 - 19:14

مصلحة الليطاني: قطع مياه الري عن كامل مشروع صيدا – جزين بسبب عطل طارئ

منذ 1 ساعة 2 April، 2025
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
لبنان

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان لها الاربعاء “حدوث عطل طارئ في قسطل الضغط الذي يربط بركة أنان بمعمل بولس أرقش (الأولي)، مما يستدعي تفريغ بركة أنان ابتداء من مساء اليوم الأربعاء 2/4/2025، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمدة لا تقل عن يومين”.

وأضاف البيان “بناء عليه، ستنقطع مياه الري عن كامل مشروع ري صيدا – جزين اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء وحتى يوم الثلاثاء 8/4/2025، وذلك لإتمام أعمال تنظيف قناة منسوب الـ600 من الترسبات والرمال والأعشاب التي ستتراكم نتيجة تفريغ البركة”.

ودعا البيان “المشتركين الكرام إلى اتخاذ التدابير اللازمة وريّ مزروعاتهم مسبقا إن لزم الأمر، لتفادي أي تأثير سلبي خلال فترة الانقطاع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة