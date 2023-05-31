المفتي قبلان: الممر الجبري للخلاص تسوية رئاسية تمثل مصالح لبنان بعيدا عن البدائل الإنتحارية

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في بيان له الاربعاء “لأن الأمور عادت للتعقيد أقول: لبنان بقعر الكوارث ويكاد يكون الغموض شاملاً فيما البعض يصر على الكيد والتعطيل ويتعامل مع البلد والدولة والتسوية الرئاسية بنزعة ثأر شخصي ومزرعة مصالح رخيصة، ولا يترك فرصةً للإغلاق السياسي والإغراق الطائفي إلا ويعتمده”.

ورأى المفتي قبلان ان “الحل فقط بالشراكة الوطنية، وتسوية بمقدارها حتى لو تدخل كل العالم”، ولفت الى ان “لعبة الكمائن وإعادة التموضع والرهان على الجزر الوطنية والتهديد بالفيدرالية المالية والإدارية وغيرها مرفوضة تماما ولن تمر”.

واكد المفتي قبلان ان “الممر الجبري للخلاص تسوية رئاسية تمثل مصالح لبنان فقط ومكانها السيادي مجلس النواب بعيداً من لُغة غسيل الأموات والبدائل الإنتحارية”، وتابع “للبعض أقول: لبنان إبن الكوارث، والضغط بالكوارث لن يغيّر حقيقة لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام