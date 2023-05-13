القيادي بحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب: إصرار المقاومة على القتال يعمق مأزق الاحتلال ومن دون المقاومة لن يلتفت أحد إلى معاناة الشعب الفلسطيني وعذاباته – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 19:10

القيادي بحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب: إصرار المقاومة على القتال يعمق مأزق الاحتلال ومن دون المقاومة لن يلتفت أحد إلى معاناة الشعب الفلسطيني وعذاباته

منذ 41 mins 13 May، 2023
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