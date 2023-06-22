داوود شهاب: مقاتلونا سيثأرون لدماء اخوانهم الشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 22 2023 - 00:02

داوود شهاب: مقاتلونا سيثأرون لدماء اخوانهم الشهداء

منذ 39 mins 21 June، 2023
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب
عربي وإقليمي - فلسطين

نعى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، الشهداء الذين ارتقوا مساء اليوم الأربعاء في عملية اغتيال جبانة نفذتها طائرات الاحتلال في جنين.

وقال شهاب في تصريحات لفلسطين اليوم الإخبارية: “الرحمة والرضوان شهداء شعبنا الأبطال الذين نذروا حياتهم كلها للدفاع عن فلسطين والقدس والمسجد الأقصى ، وكانت لهم يد السبق في اشعال فتيل المواجهة وايقاد جذوة المقاومة في الضفة وشهدت لهم شوارع جنين ومحيطها بالعديد من العمليات البطولية والنوعية”

وأضاف: “الشهداء لا يموتون بل هم أحياء عند ربهم ، ونحن نتشرف بأن نفدي فلسطين بهذه الكوكبة التي تنير لنا طريق الجهاد الطويل”.

وأكد شهاب أن هذه الدماء الزكية لن تضيع هدرا، مؤكداً أن مقاتلينا سيثأرون لإخوانهم ولن يجد العدو من رجال سرايا القدس والمقاومة سوى  مزيدا من البأس والقوة والاصرار على القتال

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة