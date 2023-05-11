ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بضعف الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بضعف الدولار، فيما يسعى المستثمرون وراء مزيد من الوضوح حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2032.58 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بذات النسبة 0.2 بالمئة إلى 2041.80 دولاراً.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية في متناول المشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.37 دولاراً للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1115.92 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1604.23 دولارات.

المصدر: وكالات