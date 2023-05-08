انفوغراف | لبنان الأول عالميا في تضخم أسعار الغذاء

تصدر لبنان لائحة الدول الأكثر تضخما من حيث أسعار الغذاء عالميا، إذ بلغت النسبة 352 %، بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة التي تزامنت مع غلاء أسعار السلع والخدمات الأساسية والطاقة والنقل وغيرها.

ووفقا لموقع World of Statistics، فإن المراتب العشرة الأولى من حيث تضخم أسعار الغذاء، تصدرتها الدول التالية: لبنان (352%)، تلاه كل من فنزويلا (158%)، الأرجنتين (110%)، زيمبابوي (102%)، تركيا (53.92%)، باكستان (48%)، بولندا (24%)، التشيك (23.5%)، ألمانيا (21.2%)، والسويد (19%).

وفقاً لموقع “World of Statistics”، أتت لائحة الدول الأكثر تضخماً وفق الترتيب التالي:

– لبنان: 352 في المئة

– فنزويلا: 158 في المئة

– الأرجنتين: 110 في المئة

– زيمبابوي: 102 في المئة

– تركيا: 53.92 في المئة

– باكستان: 48 في المئة

– بولندا: 24 في المئة

– التشيك: 23.5 في المئة

– ألمانيا: 21.2 في المئة

– السويد: 19 في المئة

– المملكة المتحدة: 19.1 في المئة

– هولندا: 17.8 في المئة

– منطقة اليورو: 17.5 في المئة

– إسبانيا: 16.5 في المئة

– فرنسا: 14.9 في المئة

– جنوب أفريقيا: 14 في المئة

– إيطاليا: 12.6 في المئة

– المكسيك: 11.01 في المئة

– كندا: 8.9 في المئة

– الولايات المتحدة: 8.5 في المئة

– أستراليا: 8 في المئة

– اليابان: 7.8 في المئة

– سنغافورة: 7.7 في المئة

– البرازيل: 7.29 في المئة

– سويسرا: 5.4 في المئة

– كوريا الجنوبية: 5 في المئة

– الهند: 4.79 في المئة

– إندونيسيا: 4.58 في المئة

– روسيا: 2.57 في المئة

– الصين: 2.4 في المئة

– السعودية: 2.34 في المئة

– هونغ كونغ: 1.6 في المئة

وقبل أيام، أفاد البنك الدولي في تقرير بأن لبنان سجل أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء ضمن الترتيب ‏العالمي بنسبة بلغت 261% كنسبة تغير سنوية للفترة ‏الممتدة بين نهاية فبراير 2022، وحتى نهاية فبراير 2023.

المصدر: موقع المنار + روسيا اليوم