لبنان في المرتبة الاولى عالمياً في تضخم أسعار المواد الغذائية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2023 - 22:44

لبنان في المرتبة الاولى عالمياً في تضخم أسعار المواد الغذائية

منذ 1 ساعة 10 April، 2023
لبنان

تقريرٌ للبنكِ الدولي صَنَّفَ لبنانَ في المرتبةِ الاولى عالمياً من حيثُ تضخم أسعار المواد الغذائية .

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