تقرير مصور | ارتفاع لافت في اسعار الخضار والفواكه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2023 - 22:06

تقرير مصور | ارتفاع لافت في اسعار الخضار والفواكه

منذ 59 mins 18 September، 2023
اقتصاد - صفحات منوعة - لبنان

في الشأنِ المعيشي، ارتفاعٌ لافتٌ في اسعارِ الخضارِ والفواكه.

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