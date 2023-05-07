متابعة | اشتباكات مسلحة خلال اقتحام نابلس وجنين ومداهمات واعتقالات واعتداءات للاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد 7/5/2023، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، وفي مناطق اخرى تحولى الى اشتباكات مسلحة وتحديدا في منطقتي نابلس وجنين.

وقالت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة .

في محافظة نابلس، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى البلدة القديمة، حيث سمع صوت انفجار في محيط البلدة القديمة، فيما اندلعت اشتباكات بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال التي اقتحمت حي المساكن.

واحتجزت قوات الاحتلال شابين لم تعرف هويتهما، على حاجز صرة جنوب غرب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون قضاء جنين، وحاصر منزلا في البلدة، حيث اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال التي انسحبت من المكان بعد تعرضها لإطلاق نار مكثف من قبل المسلحين.

ميدانيا، واصلت قوات الاحتلال المداهمات والاقتحامات والاعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة، حيث اعتقلت الشاب الجريح محمد أحمد داود أبو فخيدة، خلال مداهمة بلدة رأس كركر قضاء رام الله.

الاحتلال يهدم مدرسة في بيت لحم



جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت مدرسة التحدي في بيت تعمر الريف الشرقي في محافظة بيت لحم

وفي اعتداء اخر من مسلسل اعتداءات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة هدمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدرسة في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن جرافات الاحتلال “الإسرائيلي” هدمت مدرسة التحدي في بيت تعمر الريف الشرقي في محافظة بيت لحم، بذريعة واهية.

وقال مدير التربية والتعليم في بيت لحم بسام جبر: إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها آليات عسكرية اقتحمت بيت تعمر وحاصرت مدرسة تحدي 5، وأغلقت المنطقة بشكل كامل ومنعت المواطنين من الوصول إليها قبل ان تهدم المدرسة، وتستولي على محتوياتها.

وأضاف جبر، أن المدرسة تضم نحو 60 طالباً من الصف الأول وحتى الرابع، وكانت قد تعرضت للهدم عام 2017 قبل أن تبنى من جديد في العام ذاته.

وخلال عملية الهدم، دارت مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال في محيط المدرسة، حيث أطلق خلالها الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

ويُذكر أنّ محكمة الاحتلال المركزية أصدرت قرارًا بهدم المدرسة في شهر آذار/ مارس الماضي، بعد أن رفضت التماسًا قدمته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومؤسسة “سانت إيف” الحقوقية، لوقف هدم المدرسة.

وتقع المدرسة على مساحة 8 دونمات تبرّع بها أفراد من عشيرة الزواهرة، بأوراق ثبوتية مسجلة في “الطابو”، وبنيت من الطوب والصفيح، وتخدم طلبة من مناطق جيب الذيب، والزواهرة، والوحش، وأبو محيميد.

وتواصل قوات الاحتلال “الإسرائيلي” هدم مدارس الضفة الغربية المحتلة، بهدف القضاء على العملية التعليمية في المنطقة.

المصدر: وكالات فلسطينية