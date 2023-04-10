شهيد فلسطيني و4 جرحى برصاص العدو الاسرائيلي بمخيم عقبة في الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2023 - 19:26

شهيد فلسطيني و4 جرحى برصاص العدو الاسرائيلي بمخيم عقبة في الضفة المحتلة

منذ 21 mins 10 April، 2023
العدو الاسرائيلي2
فلسطين

استشهد فلسطيني وأصيب 4 أخرين بجروح برصاص العدو الاسرائيلي الاثنين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر بأريحا بالضفة المحتلة، وسط تعزيزات عسكرية ومحاصرة أحد المنازل مما أدى لإعتقال 5 شبان بظل اشتباكات مسلحة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الفتى محمد فايز بلهان 15 عاماً برصاص الإحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر، وأعلنت عن “وصول إصابتين برصاص الاحتلال الحي في الأطراف السفلية وأخرى في الرأس إلى مستشفى أريحا الحكومي”.

من جهتها، قالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة لمخيم عقبة بأريحا وحاصرت عددأ من المنازل في المخيم، وسط سماع متتالي لإطلاق النار”.

المصدر: فلسطين اليوم

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