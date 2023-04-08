قوات الاحتلال تقتحم منزل عائلة أبو جابر في كفر قاسم بالداخل المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2023 - 02:16

قوات الاحتلال تقتحم منزل عائلة أبو جابر في كفر قاسم بالداخل المحتل

منذ 1 ساعة 8 April، 2023
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