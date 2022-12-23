بالفيديو | هكذا تم تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار في كفر قاسم

نشر جيش الاحتلال الصهيوني، مقطعا مصورا يظهر لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار، التي حصلت فجر اليوم الجمعة في كفر قاسم، والتي أدت إلى إصابة ضابطي شرطة طهيونيين، واستشهاد المنفذ.

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وقالت شرطة الاحتلال في بيان إن “المنفذ استدعى الشرطة إلى مكان الحادث بزعم وقوع حادث عنف وعندما وصلوا الى المكان ركض نحوهم بينما أشهر السلاح في وجههم ومن ثم استقل مركبته ودهسهم”.

وأعلنت شرطة العدو في وقت سابق اليوم أن ضابطين أصيبا في عملية دهـس وإطلاق نار بكفر قاسم، مبينة أنه “تم إجلاء ضابطي الشرطة إلى المركز الطبي، وتم تحييد سائق السيارة”.

وقالت: “يبدو أن الحادث إرهابي وتم التخطيط له قبل عدة أيام. وقام بالهجوم مهاجم واحد على الأقل، ولم يتضح ما إذا كان السائق قد تصرف بمفرده أم أن هناك مشتبه بهم آخرين”.

المصدر: وكالات