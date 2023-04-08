القاضية غادة عون: لن تقوم قيامة للبنان إذا استمر التعامل مع القضاة الشرفاء على هذا المنوال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 8 2023 - 00:46

القاضية غادة عون: لن تقوم قيامة للبنان إذا استمر التعامل مع القضاة الشرفاء على هذا المنوال

منذ 33 mins 8 April، 2023
غادة عون
لبنان

قالت  النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها في “تويتر”:

“بيان ائتلاف استقلال القضاء بشأن الإدانة الأممية للتدخلات في القضاء. هذا البيان وضع الإصبع على الممارسات التخويفية والتعطيلية التي أدت إلى عرقلة التحقيق، بما فيها الإجراءات التي اتّخذها النائب العام التمييزي غسان عويدات ضدّ المحقّق العدلي طارق بيطار وأدّت عمليًا إلى وقف التحقيق.

الأمان للمحقق العدلي وايضا لكل قاض يحاول مواجهة الفساد في هذا البلد ويتعرض لشتى انواع الدعاوى والاضطهاد والملاحقات التأديبية الفارغة المضمون.

هذا اذا كنا نريد بالفعل عدالة ومحاسبة. فلن تقوم اية قيامة للبنان اذا استمر التعامل مع القضاة الشرفاء على هذا المنوال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة