إعلام العدو: منفذ عملية الطعن في ريشون لتسيون تمكن من الانسحاب من المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2023 - 11:12

إعلام العدو: منفذ عملية الطعن في ريشون لتسيون تمكن من الانسحاب من المكان

منذ 1 ساعة 4 April، 2023
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