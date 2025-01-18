مقتل إسرائيلي في عملية طعن وسط تل أبيب واستشهاد المنفذ

قتل إسرائيلي في عملية طعن وسط تل أبيب، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة آخرين. وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 3 مستوطنين أصيبوا في العملية، أحدهم جراحه خطيرة، فيما ارتقى منفذ العملية شهيدًا برصاص أحد المستوطنين في المكان، دون إضافة معلومات عن هوية المنفذ.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن منفذ الهجوم هو صلاح يحيى من طولكرم. وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن منفذ عملية الطعن استشهد على يد شخص كان في الموقع وأطلق عليه النار.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو قيام مسلح إسرائيلي بإطلاق الرصاص على شاب يُعتقد أنه منفذ العملية في تل أبيب.

كما نقلت يديعوت أحرونوت عن شرطة الاحتلال تأكيدها أن المنفذ حاول طعن المارة في شارع ليفونتين بتل أبيب، وأن قوات الاحتلال تمشط المنطقة.

وكان الإعلام الإسرائيلي قد رجح في البداية إصابة أشخاص بعملية إطلاق نار في تل أبيب، ليؤكد لاحقًا أن العملية كانت بالطعن.

حماس تتبنى العملية والفصائل تبارك

وباركت فصائل المقاومة الفلسطينية مساء يوم السبت عملية إطلاق النار التي وقعت وسط مدينة “تل أبيب”، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وقالت حركة حماس في بيان لها تلقت وكالة “صفا” نسخة منه، إن “عملية تل أبيب رد طبيعي على المجازر الصهيونية وتؤكد أن ضربات المقاومة لن تتوقف إلا برحيل الاحتلال”، مؤكدة أنها “رد طبيعي على المجازر الصهيونية ورسالة على استمرار ضربات المقاومة حتى دحر الاحتلال وتحرير كامل تراب فلسطين”.

ونعت الحركة منفذ العملية الشهيد المجاهد صلاح يحيى (19 عامًا) من طولكرم، والذي أقدم على طعن مجموعة من المستوطنين في أحد شوارع تل أبيب، مشددة على أن هذه العملية “مثالٌ حي لأبطال شعبنا المتمسكين بخيار المقاومة كسبيل وحيد لإنهاء الاحتلال وردع المستوطنين”.

وأشارت إلى أن تزامن هذه العملية مع انتصار شعبنا ومقاومته وعقد صفقة مشرفة لتبادل الأسرى، يبعث رسالة قوية أن نبض الضفة لن يهدأ، وسيبقى شعلة ملتهبة ضد المحتل ومستوطنيه.

كما باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين العملية البطولية التي نفذها الشهيد صلاح يحيى (من طولكرم) في تل أبيب، وأدت إلى جرح عدد من المستوطنين.

وأكدت على أن هذه العملية تأتي كرد طبيعي على جرائم العدو، وتمسك أبناء شعبنا بمقاومة الاحتلال بكل الوسائل والسبل.

المصدر: مواقع فلسطينية