ميشال موسى: لا زيارة قريبة للرئيس بري الى السعودية

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى أن لا زيارة قريبة مرتقبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري الى السعودية”، وقال “الرئيس بري لم يدع حتى الساعة الى زيارة السعودية، إنما هو منفتح على أي دعوة ويسعى الى التوافق في المنطقة”.

وقال موسى السبت “ما نحن عليه اليوم يستوجب الإسراع في انتخاب رئيس”، وأكد ان “ترشيح سليمان فرنجية للرئاسة جدي ولكن يتطلب توافقا من الأفرقاء عبر حوار جدي يؤدي إلى إنهاء الفراغ”، وتابع “الجميع كان يشتكي من وجود تدخلات خارجية، لكننا اليوم أمام هذا الاتفاق السعودي – الايراني الذي على الاقل ينزع حجة ان دول الخارج هي التي تعرقل وجود رئيس للبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام