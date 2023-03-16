الكيان الصهيوني يزود اوكرانيا بمنظومات مضادة للطائرات

أفاد موقع “أكسيوس” الأميركي، بأن الكيان لاصهيوني وافق مؤخرا، على تزويد أوكرانيا بمنظومات مضادة للطائرات المسيرة.

ونقلت هذه المعلومات عن ثلاثة مسؤولين صهاينة وأوكرانيين، قالوا إن الكيان وافق مؤخرا على تراخيص تصدير لبيع محتمل لأنظمة تشويش مضادة للطائرات بدون طيار.

وقال الموقع إن وزير الخارجية الصهيوني إيلي كوهين، أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالموافقة على التراخيص خلال زيارته لكييف منتصف شباط الماضي.

وأضاف أن وفدا من وزارة الدفاع الأوكرانية زار الكيان المؤقت مؤخرا للحصول على عرض تقديمي حول أنظمة مواجهة المسيرات، مشيرا إلى أنه لم يتم توقيع أي اتفاق حتى الآن.

ونقل “أكسيوس” عن مسؤولين صهاينة قولهم إن أنظمة التشويش دفاعية ولا تستخدم أي نيران حية يمكن أن تقتل الجنود الروس.

وبهذه الخطوة، يكون الكيان الصهيوني ، وافق للمرة الأولى منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا شباط 2022، على تراخيص تصدير دفاعية لمبيعات أسلحة محتملة لكييف.

وكان الكيان حريصا على عدم تقديم مساعدة عسكرية لكييف، خشية أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى توتر مع روسيا.

المصدر: موقع اكسيوس الاميركي