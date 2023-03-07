قاضي التحقيق الأول في بيروت يحدد موعد استجواب حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته

حدد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، الخامس عشر من الشهر الحالي موعداً لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في إدعاء النيابة العامة ضدهم بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والاثراء غيرالمشروع والتهرب الضريبي.

ويمثل استدعاء سلامة التطور الابرز في هذه القضية منذ حزيران 2022 عندما أنهى القاضي جان طنوس تحقيقه وأحاله إلى مدعي التمييز القاضي غسان عويدات.

وتأتي هذه الاتهامات بعد تحقيق دام 18 شهرًا حول ما إذا كان سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا سلامة قد اختلسوا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015.

من جهة أخرى، اعلن مصرف لبنان ان “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ خلال الساعات الماضية 25 مليون دولار أميركي بمعدل 70000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

المصدر: موقع المنار