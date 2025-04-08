القاضي حلاوي يصدر قراره الظني… ويرد طلب إخلاء سبيل سلامة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 8 2025 - 17:46

القاضي حلاوي يصدر قراره الظني… ويرد طلب إخلاء سبيل سلامة

منذ 45 mins 8 April، 2025
رياض سلامة
لبنان

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، قراره الظني في ملف الاستشارات العائد إلى «مصرف لبنان»، والموقوف فيه الحاكم السابق للمصرف رياض سلامة بجرم «اختلاس مبلغ 44 مليون دولار من أموال البنك المركزي». فقد اتهم سلامة بـ «ارتكاب جرائم اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع».

كما اتهم القرار المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري بـ «االتدخل بجرائم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع»، ومنع عنهم المحاكمة من جرائم الغش والاحتيال.

ورد طلب إخلاء سبيل سلامة، كما رد طلب استرداد مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحق تويني وعيسى الخوري، وأحالهم جميعاً على محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمتهم.

المصدر: مواقع

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة