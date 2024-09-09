القاضي حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد انتهاء جلسة استجوابه الأولى ،وحدّد القاضي حلاوي، جلسةً ثانيةً لاستكمال التّحقيق مع حاكم مصرف لبنان السّابق ​رياض سلامة​، يوم الخميس المقبل.

ومثل سلامة عند العاشرة من قبل ظهر اليوم الاثنين (9 أيلول 2024) أمام حلاوي لاستجوابه في الملف الذي أدّى إلى توقيفه من قبل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الثلاثاء الماضي، وبعد ادعاء المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم عليه، وإرساله موقوفًا إلى حلاوي.

ويتمحور الشق الرئيسي لملف الادّعاء حول استخدام سلامة حساب “الاستشارات” في المصرف المركزي لتحقيق أرباح شخصية، وهو الحساب الذي أخفى فيه كل العمليات غير الشرعية ورفض تسليم بياناته إلى شركة التدقيق الجنائي “ألفاريز أند مرسال”.

وكانت قد رفعت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر كتابًا إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت القاضي بلال حلاوي، وفق الأصول القانونية المرعية الإجراء، لحضور جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد أن رفض القاضي حلاوي حضور الجلسة.

المصدر: مواقع