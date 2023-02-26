سانا: وصول طائرة باكستانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل ٤ أطنان من الأدوية والمواد الغذائية للمتضررين من الزلزال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2023 - 17:02
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رؤساء برلمانات عربية ووفود مشاركة بمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يصلون إلى دمشق للتضامن مع سوريا والوقوف إلى جانبها
الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وفدا من الاتحاد البرلماني العربي المشارك بمؤتمر الاتحاد الذي اختتم أعماله ببغداد السبت
رئيس مجلس الشعب السوري حموده الصباغ يؤكد أن هذا المؤتمر هو للتأكيد على أن سوريا هي قلب العمل العربي المشترك
رئيس اتحاد البرلمانيين العرب محمد الحلبوسي: سوريا عزيزة على كل الشعوب العربية وسنقدم كل الإمكانيات لتجاوز كارثة الزلزال
رئيس مجلس النواب المصري: نحن في سوريا العزيزة الشقيقة لدعمها والتضامن معها بمواجهة محنة الزلزال والوقوف الى جانبها
رئيس الوفد البرلماني اللبناني أيوب حميد: لا أحد يستطيع فصم العلاقات المتأصلة بين لبنان وسوريا
اعلام العدو يعلن مقتل مستوطنين اثنين في عملية اطلاق نار في حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة
قوات الإحتلال الإسرائيلي تبحث عن منفذي عملية حوارة اللذين هاجما مركبة صهونية واطلقا النار تجاهها وانسحبا بسلام
حركة حماس: العملية في حوارة هي رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال والتي كان آخرها مجزرة نابلس
حركة الجهاد الإسلامي: عملية حوارة المباركة استجابة ميدانية وسريعة لنداء الواجب وتأكيد على حيوية شعبنا ومقاومتنا
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: عملية نابلس البطولية تشكل رداً حقيقياً على "قمة الانهزام" في العقبة الأردنية
الجبهة الديمقراطية: عملية حوارة رد طبيعي على اجتماع العقبة وتأكيد على أن المقاومة وحدها هي القادرة على هزيمة الاحتلال
حركة فتح الانتفاضة: نبارك عملية حوارة البطولية ونؤكد أنها جاءت ثأراً لشهداء نابلس ورسالة واضحة للمجتمعين في العقبة
لقاء سياسي أمني في مدينة العقبة الأردنية برئاسة واشنطن وحضور ممثلين عن مصر والأردن والكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية
مسيرات في العديد من مناطق الضفة الغربية المحتلة تنديدا بلقاء العقبة والفلسطينيون يؤكدون تمسكهم بمسار المقاومة المتصاعد
فصائل المقاومة بجنين: السلطة أذعنت مرة جديدة للقرار الاميركي ولقاء العقبة طعنة جديدة بخاصرة الشعب وخيانة لدماء الشهداء
الفصائل الفلسطينية: هدف اللقاء تطويق العمل المقاوم واعطاء فرصة جديدة للاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين
حركة حماس: اجتماع العقبة يمثل غطاء للاحتلال لارتكاب الجرائم ضد شعبنا ونطالب السلطة بعدم الارتهان للوعود التي أثبتت فشلها
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الاجتماع مع الصهاينة في وقت يصعد فيه العدو ضد أبناء شعبنا هو غطاء سياسي لمجازره
حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: نحذر من خطورة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لجر الفلسطينيين إلى صراعات داخلية
الآلاف من المستوطنين الصهاينة يتظاهرون في تل أبيب وعدد من المدن ضد سياسة حكومة نتنياهو للأسبوع الثامن على التوالي
الوزير علي حمية: الإصلاحات التي أجريناها في كافة مرافق وزارة الأشغال العامة والنقل هي من صلب بناء الدولة التي نعمل عليها
الأمن الداخلي يتمكن من العثور على سيارة المخطوف الشيخ أحمد الرفاعي ويحدد هوية الخاطفين ويوقف 4 أشخاص ممن نفذوا الجريمة
قوى الأمن الداخلي: موقوفان من أقارب المخطوف اعترفا بقتله ورميه في إحدى مناطق شمال لبنان على خلفية خلافات قديمة
الشيخ أحمد قبلان: من دون اتفاق سياسي البلد ينهار والخوف من طاحونة فوضى مطبوخة والقطيعة السياسية كارثة تحرق لبنان
الخارجية الروسية: بحثنا الوضع اليمني مع رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام ونأمل أن نتوصل لضمان وقف إطلاق نار طويل الأمد
وزير الدفاع الإيراني لدى استقبال نظيره العراقي: مستعدون لتزويد بغداد بالخبرات لتحقيق الاكتفاء الذاتي عسكريا ودفاعيا
وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي من طهران: إيران قدمت الدماء والسلاح لدعم العراق ونحن نشكرها على مواقفها
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: على روسيا أن لا تأخذ في الحسبان الإمكانات النووية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي
سانا: وصول طائرة باكستانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل ٤ أطنان من الأدوية والمواد الغذائية للمتضررين من الزلزال
منذ 4 ساعة
26 February، 2023
زلزال سورية
سوريا
طائرات باكستانية
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