اليابان تسجل رقم قياسي لسرعة الإنترنت: تحميل 10 ملايين فيلم في ثانية واحدة!

حققت اليابان رقمًا قياسيًا بسرعة جديدة للإنترنت، حيث حطم باحثون في المعهد الوطني الياباني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقم القياسي السابق المسجل باسم اليابان أيضًا.

يعد الرقم القياسي الجديد، أسرع بثلاث مرات من السرعة التي توصل إليها الفريق الياباني بالمعدات نفسها في يونيو 2021، والتي بلغت 319 تيرابايت في الثانية.

وبعمل الرقم القياسي الجديد بمعدل سرعة بلغت 1.02 بيتابت في الثانية، ما يعني أنه يمتلك القدرة على تنزيل 10 ملايين فيلم بدقة 8K خلال ثانية واحدة، وهذا ما يمكن عمله باستخدام اتصال ألياف بصرية بسرعة 1 نقطة في الثانية، ما يعادل 1 بيتابت في الثانية.

وقال الباحثون إن التقنية التي استخدموها متوافقة مع البنية التحتية الحالية للألياف الضوئية، لكن يمكن إجراء بعض التعديلات للحصول على سرعات أعلى ونقل موازٍ.

واستخدم المهندسون اليابانيون كابلات ألياف بصرية رباعية النواة بدلا من واحدة، و552 قناة ليزر بأطوال موجية مختلفة، كما استخدم الفريق أيضا تقنيات جديدة للتضخيم البصري وتعديل الإشارة لتثبيت الإشارة وتضخيم

وقدمت نتائج هذا البحث خلال المؤتمر الدولي لليزر والبصريات الكهربية CLEO 2022، الذي عقد في مايو الماضي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

المصدر: مواقع