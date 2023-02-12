مدير الطيران المدني السوري: أربع دول تقدمت بطلبات هبوط طائرات مساعدات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 12 2023 - 11:44

مدير الطيران المدني السوري: أربع دول تقدمت بطلبات هبوط طائرات مساعدات

منذ 2 ساعة 12 February، 2023
مطار دمشق الدولي
سورية - عربي وإقليمي

أعلن مدير الطيران المدني السوري المهندس باسم منصور أن عدد الدول التي تقدمت بإذن هبوط في المطارات السورية لتقديم المساعدات لمتضرري الزلزال بلغ 21 دولة، كان من بينها أربع دول تقدمت اليوم بطلبات هبوط، وتمت الموافقة عليها وهي السعودية وقبرص والسودان وبيلاروس.

وقال منصور في تصريح لـ سانا: إن سورية ترحب وتشكر كل من يساهم بمد يد العون لمنكوبي الزلزال المدمر، وستوافق على هبوط طائرات الدول الراغبة بإرسال المساعدات.

وأشار منصور إلى أن عدد الطائرات التي حملت المساعدات، وهبطت في مطارات سورية وصل حتى الآن إلى 61 طائرة.

المصدر: سانا

التعليقات

ذات صلة