طقس لبنان| قليل الغيوم والحرارة فوق معدلاتها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2023 - 13:06

طقس لبنان| قليل الغيوم والحرارة فوق معدلاتها

منذ 2 ساعة 19 January، 2023
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل ، كما تنشط الرياح احيانا وتنخفض نسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح السبت حيث يتقلب محليا ومن ثم يستقر يوم الأحد.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: صاف اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية .
الجمعة: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل كما تنشط الرياح احيانا وتنخفض نسبة الرطوبة.
السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل ، ويتشكل الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم اعتبارا من المساء .
الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 9 الى 17 درجة، في الداخل من 4 الى 18 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية غربية ، شمالية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 15و 30كم/س.
-الانقشاع: جيد إجمالا .

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