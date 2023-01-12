تراجع استيراد الدواء في لبنان

سجل الدّواء في لبنان تراجعاً ملحوظاً، فلقد وصلت قيمة استيراده إلى 343.2 مليون دولار العام 2022 بعد أن كانت 964.6 مليون دولار في العام 2018، أي مع تراجع مقداره 621.4 مليون دولار ما نسبته 64.4%.

أمّا لجهة الكميّات، فقد تراجعت من 10,129 طناً إلى 6,171 طناً (2018 و2022 تباعاً). كذلك الأمر مع الصادرات، التي سجّلت تراجعاً من 53.8 مليون دولار إلى 38.6 مليون دولار، أي بمقدار 15.2 مليون دولار نسبته 28.2% .

يتم الحديث عن مجموعة أسباب أدت الى تراجع الاستيراد لعدم القدرة على دفع ثمن الدّواء خاصّة لدى فئات كبيرة من اللّبنانيّين .لجوء العديد من المسافرين إلى سورية، الأردن، مصر، تركيا، وإيران وغيرها من الدول، إلى استقدام الدّواء منها، نظراً لسعره المتدنّي في هذه الدول مقارنة مع ثمنه في لبنان.

المصدر: الدولية للمعلومات