تقرير مصور| الحساسية المفرطة تصيب كارتيلات الدواء – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2023 - 23:34
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تقرير مصور| الحساسية المفرطة تصيب كارتيلات الدواء
منذ 2 ساعة
5 June، 2023
لبنان
كارتيلاتُ الادويةِ في لبنانَ جزءٌ من الدولةِ العميقة.
الدواء في لبنان
كارتيلات الدواء
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