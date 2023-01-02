السيد أمين السيد من بكركي: الاستحقاق الرئاسي أولوية.. وللتفاهم بين الكتل النيابية لإتمامه

زار رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم أمين السيد على رأس وفد الاثنين البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، حيث تقدم بالتهنئة بالاعياد وجرى البحث في الاوضاع العامة.

وقال السيد أمين السيد بعد اللقاء إن “انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو اولوية ويجب اتمام الاستحقاق الرئاسي بأقرب فرصة ممكنة”، ولفت الى ان “الرئيس يجب ان ينتخب بأعلى نسبة ممكنة من الاصوات في المجلس النيابي”.

واكد السيد أمين السيد انه “لا يمكن الوصول برئيس تحد او مواجهة ولا احد مع ان يأتي رئيس بهذا الصدد”، ودعا “للقيام بحوار حقيقي وجدي بين الكتل النيابية كما دعا اليه الرئيس نبيه بري للتفاهم على رئيس ينهض بمسؤولياته ونحن نعمل بهذا الاتجاه”، وشدد على ان “هذا الطريق الصحيح وربما الوحيد امامنا لانتخاب الرئيس وعلى الجميع التجاوب معه”.

المصدر: قناة المنار