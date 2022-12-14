بو صعب : لا يمكن الخروج من الأزمة الحالية في لبنان من دون اللجوء إلى طاولة حوار

أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنه لا يمكن الخروج من الأزمة الحالية في لبنان من دون اللجوء إلى طاولة حوار للتفاهم على القضايا الاساسية وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية.

وخلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، أشار النائب بو صعب إلى أن هناك أفرقاء ليسوا مقتنعين بطريقة جلسة الحوار فاعتذروا وأبدوا نيته عدم الحضور، وآخرون وضعوا شروطا لكيفية شكل طاولة الحوار، وهذا الموضوع أدي إلى عدم انعقاد الحوار، مشددا على أنه لم يعد هناك امكانية للحوار فيما تبقى من العام.

المصدر: قناة المنار