باسيل: نكرر أننا مع حوار جدّي ينجح ومن لا يريد الحوار هو من يرفض تأمين ظروف النجاح له

كتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر منصة “إكس”: “ما فهمت كيف الحرص على الحوار لانتخاب رئيس هو رفض للحوار؟! كل شغلة لها شروطها وظروفها لحتى تنجح”.

اضاف “اذا قلنا انه لازم نتفق بالحوار على برنامج العهد بخطوطه العريضة لحتى ننتخب رئيسا على اساسه وينجح بعهده، منكون عم نرفض الحوار أو حريصين على إنجاح العهد؟! إذا قلنا إنو رؤساء الأحزاب لازم يكونوا بالحوار لحتى يكون في قرار مش بس كلام، منكون عم نرفض الحوار؟!

اذا قلنا إنو بدنا إدارة محايدة وليس ترؤس من طرف أساسي بالنزاع لحتى يكون في توازن ونتيجة توافقية، منكون عم نرفض الحوار او عم نؤمن نجاحه؟!”.

وتابع “اذا قلنا ان الحوار ما لازم ياخد شكلا تقليديا وطاولة مستديرة فقط، بل نخلق ظروف للبحث الثنائي والثلاثي والمتعدد الأطراف والجماعي لكي يكون هناك فرصة حقيقية للانقاذ وليس كلاما نمطيا على طاولة واحدة لن تقرر اسم الرئيس، فهل قول الحقيقة والواقع يعني رفض للحوار او تحصين له؟”.

واضاف باسيل “نحن قلنا ونكرر أننا مع حوار جدّي ينجح، من لا يريد الحوار هو من يرفض تأمين ظروف النجاح له”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام