الطقس| الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان أن يكون الطقس غدا الأحد، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.

– الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى طقس مستقر ودافىء نسبيا حتى يوم الإثنين المقبل، حيث يتقلب محليا ومن ثم يتأثر اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء بمنخفض جوي متمركز شمال اليونان ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيا، مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا ويستمر حتى بعد ظهر الخميس حيث ينحسر تدريجيا.

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية بمعدل 3 درجات، كما تنشط الرياح أحيانا، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم خلال الليل وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والشمالية مع إمكانية حصول برق ورعد.

الثلاثاء: غائم إجمالا مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تشتد غزارتها أحيانا خاصة في النصف الشمالي من البلاد وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة واضطراب في حالة البحر اعتبارا من المساء كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق.

-الحرارة المتوقعة على الساحل من 12 إلى 24 درجة، فوق الجبال من 8 إلى 19 درجة، في الداخل من 6 إلى 20 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، شمالية إلى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 8 و25 كم/س.

– الإنقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70 %

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 22°م.

– الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية