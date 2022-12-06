الدفاع الروسية: ضربات أمس للمواقع العسكرية ومواقع الطاقة الأوكرانية حققت أهدافها

أعلنت الدفاع الروسية أن أهداف الهجوم المكثف الذي شنته قواتها بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى على مواقع في أوكرانيا أمس الاثنين، تم تحقيقها وأن كل المواقع المستهدفة تمت إصابتها.

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن الغارات استهدفت منظومة القيادة والتحكم العسكري، ومجمع الدفاع ومواقع الطاقة المرتبطة به في أوكرانيا.

وأكدت الدفاع الروسية أن القصف أدى إلى توقف إنتاج وإصلاح الأسلحة الأوكرانية في مؤسسات الدفاع، وتعطل عمليات نقل المعدات العسكرية للجيش الأوكراني، بما فيها تلك الأجنبية الصنع، بالسكك الحديدية، كما عرقل نقل التعزيزات إلى مناطق القتال.

وشدد التقرير على أن الهجمات الصاروخية لم تستهدف العاصمة كييف.

وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية على جبهات القتال، قالت الدفاع الروسية إن قواتها نفذت عمليات هجومية على محور كراسني ليمان، حيث تقدمت إلى خطوط قتال أكثر ملاءمة ومواقع جديدة، بينما تم هناك القضاء على أكثر من 80 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابتين.

وحسب التقرير، فإن القوات الروسية تواصل العمليات الهجومية بنجاح على محور دونيتسك، حيث تم صد محاولة القوات الأوكرانية لتنفيذ هجوم مضاد، وقتل هناك أكثر من 60 جنديا أوكرانيا خلال يوم.

على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك) تم إحباط هجوم للقوات الأوكرانية وتصفية ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا، بينما قام العدو بمحاولة فاشلة لاستعادة المواقع المفقودة سابقا على محور جنوب دونيتسك، وبلغت خسائره هناك أكثر من 30 فردا بين قتيل وجريح.

وفي أبرز التطورات الأخرى لليوم الماضي، ضربت القوات الروسية 4 مراكز قيادة للجيش الأوكراني، ونقطة انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب في منطقة خاركوف، ودمرت ثلاثة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في منطقة زابوروجيه.

وأُسقطت طائرة أوكرانية من طراز “ميغ-29” في دونيتسك، فيما دمرت الدفاعات الجوية الروسية 6 طائرات بدون طيار معادية، إضافة إلى اعتراض 15 قذيفة من راجمات لبصواريخ “هيمارس” “أوراغان” وصاروخين أمريكيين مضادين للرادار من طراز HARM.

وبلغ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 340 طائرة، و180 مروحية، و 2634 طائرة بدون طيار، و391 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7010 دبابات ومدرعات أخرى، و910 راجمات صواريخ، و3662 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و7484 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية