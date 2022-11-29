استكمالاً لملف فيضان مجاري نهر الغدير في الاوزاعي: الخط الساخن يواكب الحلول

في اطار متابعة ازمة محطة تكرير الغدير، اكد رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام خلال مشاركته في حلقة من برنامج الخط الساخن على الجهود التي بذلها المعنيون لمعرفة اسباب فيضان مجاري الصرف الصحي في الاوزاعي قبل التوصل الى حلها.

وشرح المهندس درغام مشاكل محطة التكرير في الغدير وخلط مياه الامطار بمياه الصرف الصحي التي سبب ازمة حقيقية وتم حلها بعد عدة دراسات باستحداث ريغارات جديدة.

وفي جولة للزميلة ديما جمعة الى محطة التكرير تم الكشف على الاشغال التي يقوم بها الاتحاد وكيفية حل الازمة في وقت لا تزال محطة التكرير متوقفة عن العمل.

وتابعت الزميلة ديما جولتها في الاوزاعي وتوقفت في منطقة حمشو مع رئيس الشرطة في اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية النقيب علي فران.

وفي اتصال من مواطن شكر اتحاد البلديات على حل مشكلة الصرف الصحي ورفع شكوى حول زحمة السير.

وفي الختام، تحدث المهندس درغام عن الجهد المبذول في انجاز المشاريع ومتابعتها بدقة.