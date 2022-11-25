الدفاع الروسية: اعتراض 5 صواريخ أطلقت من نظامي هايمارس وأولخا في لوغانسك – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2022 - 15:02
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مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الانسان: 43% من أصول البنوك في لبنان في أيدي أشخاص مرتبطين سياسياً
أوليفيه دو شوتر: مصرف لبنان يعتبر واحداً من المؤسسات الإشكالية لناحية الشفافية وممارساته انحرفت عن المعايير الدولية
مستوطنون صهاينة يحرقون 5 سيارات للفلسطينيين ويخطون شعارات عنصرية في بلدتي أبو غوش وعين نقوبا بالقدس المحتلة
الخارجية الإيرانية: قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضدنا فرضته دول غربية لتأمين مصالحها
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المندوب الروسي في فيينا: من الخطأ إدراج الولايات المتحدة مواضيع دخيلة في مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران
المتحدثة باسم الخارجية الروسية تشبّه نظام كييف بالمجموعات الإرهابية المتطرفة أمثال "جبهة النصرة" والقاعدة و"داعش"
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: فصل المحطات النووية في أوكرانيا غير مسبوق ومثير للقلق
المندوب الروسي في فيينا: نناقش مع وكالة الطاقة الذرية مراقبة دولية لتنفيذ اتفاق إقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيا
الجيش الأوكراني: استهداف نيكوبول في مقاطعة دينبرو فجراً بأكثر من 70 قذيفة روسية
الكرملين: تصريحات زيلينسكي بشأن عودة القرم تشير لعدم رغبة كييف واستعدادها لحل المشاكل بطرق غير عسكرية
وزير الدفاع التركي: عملية "المخلب_السيف" في شمال سوريا مستمرة براً وجواً وتم تحييد 326 إرهابياً حتى اليوم
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: أي عملية برية تركية داخل سوريا ستؤدي الى زيادة التوتر والنشاط الإرهابي في المنطقة
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا خلال الأسبوع الحالي إلى 310 قتلى
الصين: 10 قتلى و9 جرحى إثر حريق اندلع بمبنى سكني في مقاطعة شينجيانغ شمال غرب البلاد
السعودية: سيول ضخمة تجرف عشرات السيارات والسلطات تستخدم القوارب لإنقاذ المواطنين
المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك يقرر إصدار "عفو عام" عن الحسابات المجّمدة على موقعه وإعادة تفعيلها "الأسبوع المقبل"
الدفاع الروسية: اعتراض 5 صواريخ أطلقت من نظامي هايمارس وأولخا في لوغانسك
منذ 1 ساعة
25 November، 2022
اعتراض صواريخ اوكرانية
الحرب في اوكرانيا
الدفاع الروسية
روسيا
لوغانسك
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