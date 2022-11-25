الدفاع الروسية: اعتراض 5 صواريخ أطلقت من نظامي هايمارس وأولخا في لوغانسك – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2022 - 15:02

الدفاع الروسية: اعتراض 5 صواريخ أطلقت من نظامي هايمارس وأولخا في لوغانسك

منذ 1 ساعة 25 November، 2022
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