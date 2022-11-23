التعبئة التربوية لحزب الله احتفلت بعيد الإستقلال في كلية الحقوق في صيدا

نظمت التعبئة التربوية لحزب الله، تحت شعار “كلنا للوطن كلنا للعلم”، احتفالا في باحة كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية الفرع الخامس في مدينة صيدا، لمناسبة عيد الاستقلال، في حضور مديري الكليات وعدد من الأساتذة وحشد من الطلاب.

الترك

بداية عزف نشيد الوطني اللبناني ونشيد الجامعة اللبنانية، فكلمة مديرة معهد العلوم الاجتماعية الدكتور هويدا الترك قالت فيها “ان طلابنا وخريجينا سيشاركون في الحفاظ على وطننا والذود عنه وعن مقدراته معتبرة اننا” نبني جيلا يعي حقوقه وواجباته، ويعي التغيير ومعنى الحرية والاستقلال.

دغمان

واعتبر مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية الدكتور محمد دغمان ان “الحفاظ على الاستقلال يقتضي بالاضافة الى حماية الارض والشعب والحفاظ على المؤسسات صون وحدتنا الوطنية والتأسيس لارساء مفاهيم المواطنة”.

شرف الدين

وشدد المسؤول التربوي لـ “حزب الله”، في منطقة جبل عامل الثانية حمزه شرف الدين أن “حماية الجامعة هي حماية لبلد مستقل عزيز مقاوم”، وقال “ان الوضع الاقتصادي السيء الذي يمر به لبنان لا ينبغي أن يجعلنا نغفل عن العدو المتربص بنا وبجامعاتنا، بهدف ابعادنا عن خياراتنا الاصيلة، التي تثبت الاستقلال وترسخ اعمدته وتدعو الى منعة الوطن”.

واختتم الاحتفال برفع العلم اللبناني على سارية الباحة الخارجية للكلية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام