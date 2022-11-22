مجلس الشيوخ الاميركي يطالب إدارة بايدن بتزويد قوات كييف بمسيرات MQ-1C Gray Eagle

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن، بإعادة النظر في قرارها رفض تزويد قوات كييف بمسيرات MQ-1C Gray Eagle الأمريكية.

ووفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن 16 عضوا في مجلس الشيوخ تقدموا بطلب إلى وزير الحرب لويد أوستن، لحث البيت الأبيض على تزويد قوات كييف بمسيرات استطلاعية حديثة من طراز MQ-1C Gray Eagle، مدعين أنها ستغير مسار الصراع في أوكرانيا.

يذكر أن البنتاغون رفض في وقت سابق طلب كييف تزويدها بهذا النوع من المسيرات، منعا لاستفزاز موسكو.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول الناتو، محذرة إياها من مخاطر إمداد قوات كييف بالأسلحة، وما له من تبعات في تأجيج الأزمة وإطالة أمد الصراع.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية