باسيل: الهدف من زيارة باريس تحقق وعدم ترشحي سببه تسهيل الامور وهو تنازل عن حق اساسي

أعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في حديث تلفزيوني، أنه لم يترشح لرئاسة الجمهورية “لتسهيل الامور وهو تنازل عن حق اساسي، اما اذا كان الامر سيصور على غير هذا النحو ونتهم بالتعطيل فيكون منافيا للمنطق”.

وأكد أنه “التقى من يجب أن يلتقيهم في باريس وبطلب منه”، موضحا أن “الهدف من الزيارة قد تحقق”.

وقال: “عادة لا افصح عن اللقاءات التي اقوم بها، الازمة مركبة في لبنان واحد اهم اوجهها هو الشغور الرئاسي، لكن هناك شغور حكومي وغياب للاصلاح وشلل مؤسساتي والمؤسسة الوحيدة القائمة اي مجلس النواب لا تقدر بحسب نظامنا ان تقوم وحدها بالبلد”.

وأشار الى أنه عرض “تصورا كاملا لحل يخرجنا من الجمود ولا يتعلق فقط بالاسماء بل تحصين اي اسم بتصور حول كيفية الوصول الى الاصلاح”، مشيرا الى أن “هناك مرشحين يدعمهم الخارج انما ثمة فرصة أمام للبنانيين للمجيء برئيس صنع في لبنان”.

وقال: “لا نريد طرح مرشح غير جدي لا فرصة لديه بالوصول ولذلك نصوت بورقة بيضاء، وأنا لم أترشح كي لا أعقد الامور لتفادي الفراغ وللوصول الى تفاهم على رئيس كي ينجح”.

وجدد باسيل تأكيده عدم دعم ترشيح رئيس تيار “المرده” سليمان فرنجية، وقال: “لا نتفق معه على البرنامج السياسي الاصلاحي ببناء الدولة. ومع تفهمنا لمواقف اطراف اخرى مثل حزب الله بحماية البلد والمقاومة وغيره، نرى ان الاولوية اليوم لبناء الدولة من دون ان يتعارض ذلك مع حماية لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام