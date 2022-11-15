شوارع حُرمت من المونديال.. – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2022 - 23:52

شوارع حُرمت من المونديال..

منذ 3 ساعة 15 November، 2022
تقارير مصورة - لبنان

حتى المونديال.. حرمونا منو..

المصدر: قناة المنار

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