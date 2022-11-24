في زمن المونديال، أين تأتي جلسات انتخاب الرئيس في سلَّم اهتمام المواطن؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2022 - 21:06

في زمن المونديال، أين تأتي جلسات انتخاب الرئيس في سلَّم اهتمام المواطن؟

منذ 55 mins 24 November، 2022
مونديال
تقارير مصورة - لبنان

اينَ تاتي جلساتُ انتخابِ الرئيس في سُلَّمِ اهتمامِ المواطنِ في زمنِ المونديال؟

المصدر: قناة المنار

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